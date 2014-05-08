Суд решил снизить размер залога для экс-ректора Мельника почти в 50 раз

Апелляционный суд Киева принял решение снизить размер залога для экс-ректора Госакадемии Налоговой службы Петра Мельника почти в 50 раз - с 22,8 млн гривен почти до 600 тыс. грн.

Об этом сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

"Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел отменила постановление судьи Печерского районного суда города Киева от 22 апреля 2014 года в части определения подозреваемому П.В. Мельнику размера залога (в размере 25 тысяч минимальных заработных плат, - ред.) и определен залог в размере 500 минимальных заработных плат", - сообщили в суде.

Также в сообщении отмечается, что суд вынес определение, которым апелляционную жалобу адвоката Мельника удовлетворил частично.

При этом в суде не сообщили, внес экс-ректор данный залог, или нет

Ранее сообщалось, что суд принял решение о содержании под стражей экс-ректора Госакадемии Налоговой службы Петра Мельника и назначил ему залог в сумме 22,8 млн гривен для освобождения под залог.

Напомним, что Мельник был задержан 27 июля 2013 года при получении двух взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

Позже, 1 августа, Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно. 7 августа на Мельника надели электронный браслет для отслеживания места его пребывания.

Уже 9 августа стало известно, что Мельник сбежал из-под домашнего ареста, сняв электронный браслет, а 1 апреля этого года экс-ректор был задержан в аэропорту "Борисполь", куда он прилетел из Лондона.