В Польше Джемилеву присудили Премую Солидарности

Депутат Верховной рады Украины, один из лидеров крымских татар Мустафа Джемилев был удостоен первой польской Премии Солидарности. Решение о присуждении премии Джемилеву было принято в среду, 7 мая.

Об этом сообщает пресс-служба польского МИД со ссылкой на РАР, передает Украинская правда.

В то же время присуждение премии сам прокомментировал сам Джемилев, заявив, что считает ее "огромной моральной поддержкой".

"Для нас, в ситуации, в которой оказалась наша страна, это является огромной моральной поддержкой. Это также жест поддержки нашего (крымскотатарского) национального движения. Мы знаем, что нас слышат, и это дает нам энергию и силы для борьбы за свои права", - сказал он журналисту РАР.

Джемилев рассказал, что о присуждении премии ему сообщил телефоном глава польского МИДа Радослав Сикорский.

Издание отмечает, что награду Джемилеву вручит 3 июня президент Польши Бронислав Коморовский. Ожидается, что на вручении будет присутствовать президент США Барак Обама.

Премия Солидарности будет вручаться впервые, ее основали по случаю 25 годовщины первого "круглого стола", который вернул Польшу к демократии.

Сама премия в денежном эквиваленте составляет 250 тысяч евро, а ее лауреат также выберет проект, в который Польша инвестирует 700 тысяч евро.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее власти Турции пообещали лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву повлиять на президента России Владимира Путина в связи с запретом Джемилеву въезжать на территорию Крыма.