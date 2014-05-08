На Донбассе боевики напали на пограничников: атаку отбили

Сегодня, 8 мая, вооруженные лица напали на пограничную часть на границе Луганской и Донецкой области.

Об этом сообщил секретарь СНБО Андрей Парубий, пишет Интерфакс-Украина.

"Сегодня ночью было осуществлено нападение на пограничную часть на границе Донецкой и Луганской областей со стороны РФ", - сказал он.

По его словам, правоохранители отбили атаку. Он также отметил, что ситуация свидетельствует о том, что заявления президента РФ Владимира Путина об отводе войск от границы "не имеют ничего общего с реальностью".

Напомним, ранее сообщалось, что 8 мая в Славянске, где проходит антитеррористическая операция, боевики обстреляли 6-й блокпост силовиков, расположенный непосредственно в черте города. Ответным огнем силовики уничтожили два автомобиля террористов.