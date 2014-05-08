Окружение Путина в панике от санкций - Саакашвили

Окружение президента России Владимира Путина в панике от санкций Евросоюза и США.

Об этом заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире 5 канала.

"Санкции они нужны, потому что, по крайней мере, окружение Путина в панике. Вы поймите, что русские привыкли ездить во Флориду, Майами и вдруг у них банковская карта не работает и им напоминают, что это из-за политики Путина", - говорит Саакашвили.

"Я в Нью-Йорке сейчас. Вот, допустим, подходит официантка, а я ее спрашиваю: вы откуда, потому что у него русский акцент? Говорит, я вообще - то из России, но я по происхождению украинка. То есть у россиян появился этот комплекс и этот комплекс ни откуда. Они реально чувствуют отношение других, и они испытывают конкретные санкции",- рассказал бывший президент Грузии.

По его словам, все это будет углубляться. "Они - американцы и европейцы - перейдут на "Газпром" и "Роснефть" - это банкомат, из которого Путин финансирует эту авантюру на юге Украины и в Донбассе",- сказал Саакашвили.

Напомним, ранее сообщалось, что страны Евросоюза договорились о расширении санкций против России.

видео: 5 канал