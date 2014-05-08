Эксперт о выборах: после них нужно строить Украину, несмотря на то, что в голове у Путина

После выборов президента Владимир Путин не успокоится и будет продолжать действия против Украины. В то же время, мы сможем строить новую страну без оглядки на позицию лидера РФ.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

"Я думаю, что (Путин - ред.) не успокоится. Но демократические выборы президента - это стартовая точка, после которой всем нам вместе нужно строить новую Украину, несмотря на то, что происходит в голове у Путина", - считает он.

"Даже если удастся решить проблему сепаратизма на востоке, украинская власть не может быть дружественной с российской, пока остается оккупированным Крым. А с этим придется жить еще долго", - подчеркнул Черненко.

Напомним, накануне Путин сделал ряд "примирительных" заявлений, призвав сепаратистов востока Украины не проводить незаконный "референдум" 11 мая (они к нему уже не прислушались), сказав, что Россия отвела войска от границ Украины, и назвав выборы президента "движением в правильном направлении".

О значении этих заявлений читайте в статье "Главреда": Заявления Путина: что значит новая тактика Кремля.