Путин пообещал, что Россия будет стремиться к снижению напряженности в Украине

Россия будет стремиться к деэскалации ситуации в Украине в рамках договоренностей с ОБСЕ.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентами Армении, Таджикистана, Киргизии и Беларуси в Москве, сообщает УНИАН.

"Безответственная политика приносит много бед и потерь. Сотни тысяч людей лишены возможности жить мирной и благополучной жизнью. Нам, конечно, не безразлично то, что происходит в Украине. Вчера у меня состоялся полезный разговор с президентом Швейцарской Конфедерации, действующим председателем ОБСЕ. Мы намерены действовать в рамках этих договоренностей по активизации усилий ОБСЕ с целью деэскалации напряженности в Украине", - сказал он.

Путин считает, что в первую очередь это может произойти за счет налаживания прямого равноправного диалога между "киевскими властями и представителями юго-восточных регионов Украины".

По его словам, сегодня в неформальном ключе пройдет обмен мнениями о кризисной ситуации в Украине, развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.

"Что касается Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - мы поговорим о том, что мы должны сделать, что обеспечить безопасность наших народов", - сказал Путин.

Напомним, 7 мая Путин призвал сепаратистов востока Украины перенести намеченный на 11 мая референдум о самоопределении регионов, чтобы создать необходимые условия для диалога.

8 мая в Кремле заверили, что Путин говорил правду о том, что Россия отвела войска от границы с Украиной, однако Пентагон и НАТО опровергли это.

8 мая секретарь СНБО Украины Андрей Парубий заявил, что в СНБО не верят заявлениям Путина об отводе российских войск от украинских границ и перенесении референдума, поскольку прошлой ночью произошло очередное нападение на украинских военных.

Также сегодня, 8 мая, сепаратисты так называемой "Донецкой народной республики" и так называемый "Луганский народный совет" отказались переносить референдум о статусе региона 11 мая.