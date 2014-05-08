Военный эксперт: террористы хотят заминировать автотрассу под Краматорском

Террористические группы, действующие в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой области, готовятся заминировать автотрассу в направлении Краматорск-Дружковка.

Об этом координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"В Славянске сегодня отмечались первые случаи обращения местных жителей к силовикам с просьбой помочь им в решении вопроса временного выселения из города на период, пока он полностью не освобожден от террористов", - рассказал военный эксперт.

Ранее "Главред" сообщал, что в Краматорске террористы закладывают в канализационные люди ящики с неизвестным веществом – военные говорят о массированном минировании города.

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