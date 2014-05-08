В Мариуполе жгли шины и сносили баррикады сепаратистов: опубликованы фото

Мариупольский горсовет взяли в оцепление люди в военной форме, предположительно, из Национальной гвардии.

Возле стен исполкома собралось около 200 мариупольцев. Люди говорят, что пришли сюда, потому что услышали в центре города выстрелы, пишут Мариупольские новости.

Митингующие мариупольцы кидают деньги в военных: "Мало вам денег? Берите деньги!", "Зачем вы приехали в наш город? Поезжайте к своим семьям!", "Мужики, бросайте оружие, пошлите на рыбалку ловить бычка" и просят "оставить их в покое".

Между протестующими мариупольцами и военными стоял наряд милиции.

Правоохранителями командует новый начальник Мариупольского ГУ полковник Андрущук.

По информации издания, на баррикадах пострадал мужчина - его ранили в ногу.

Между тем, сепаратисты на другой стороне здания, по проспекту Нахимова, подожгли шины, почти целый ряд сгорел дотла. Здесь работают пожарные, шины уже погасили.

Также сюда подъехал грузовик, предназначенный для вывоза мешков с песком и мусора, которыми укрепляли баррикады.

По мнению издания, военные были привезены, чтобы осуществить еще одну попытку расчистки здания от баррикад.

"Подъехал еще один автобус, в салоне 40-50 военных в зеленой камуфляжной форме. Сейчас на площади вооруженных людей больше, чем экстремистов", - пишет издание.

Также сообщается, что в центре города была стрельба.

Как сообщает сайт 0629.com.ua, по состоянию на 16.30 со стороны улицы Университетской разбирают баррикады, установленные ранее сепаратистами возле здания горсовета. Он осуществляется с помощью техники, активистов не привлекают. Шины со стороны пр. Ленина не разбирают, здание охраняют солдаты с оружием.