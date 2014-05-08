В Авдеевке Донецкой области боевики захватили горсовет

В четверг, 8 мая, в Авдеевке Донецкой области неизвестные в балаклавах взяли под контроль здание Авдеевского горсовета.

Об этом со ссылкой на местных жителей сообщают "Новости Донбасса".

Как пишет издание, никаких требований захватчики пока не выдвигали. Информации о пострадавших тоже пока нет.

Ранее "Главред" сообщал что в понедельник, 5 мая, утром в Дебальцево Донецкой области пророссийские сепаратисты с флагами "Донецкой народной республики" организовали митинг и захват горсовета, после чего под их давлением на внеочередном заседании исполкома было принято решение о проведении 11 мая "референдума" о с создании ДНР

Напомним, что неделей ранее, 1 мая, в Авдеевке сепаратисты завладели оружием патруля ГАИ. К инспекторам на автомобиле подъехали вооруженные люди, избили и отобрали у них оружие.