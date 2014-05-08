Спецназ МВД застрелил боевика, который напал на конвой с сепаратистами

В четверг, 8 мая, в Полтавской области на автодороге Киев-Харьков сотрудники спецподразделения МВД, перевозившие заключенных, применили оружие против боевиков, попытавшихся напасть на конвой.

Об этом сообщает пресс-служба УВД в Полтавской области.

Нападение произошло около 16.00, когда сотрудники спецподразделения МВД, возвращаясь из восточных областей Украины, осуществляли конвоирование задержанных сепаратистов. На въезде в поселок Решетиловка неизвестный мужчина на автомобиле ВАЗ- 2121 пытался помешать движению конвойной колонны.

Его действия были расценены как нападение на конвой, поэтому милиционеры применили огнестрельное оружие. Мужчина, находившийся в салоне "Нивы", погиб.

А начальник отдела связей с общественностью УМВД в Полтавской области полковник милиции Юрий Сулаев рассказал, что погибший мужчина во время прохождения колонны конвойного транспорта попытался "вклиниться" и помешать ее движению. Сопровождающие конвой бойцы спецподразделения "Азов" открыли огонь и водитель "Нивы" был убит, сообщает "Обком".

Ранее "Главред" сообщал, что 5 мая вооруженные пророссийские террористы напали на пограничный КПП "Успенка" на Донбассе и освободили одного из лидеров сепаратистов Дениса Пушилина.