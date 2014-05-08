Тарута нашел общий язык с "Оплотом": будут охранять госучреждения

Глава Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута заявил, что боевики из движения "Оплот" , которые хоть и разделяют взгляды сепаратистов из т.наз. "Донецкой народной республики", но при этом помогают официальной власти защищать здания.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Донецке, сообщают "Новости Донбасса".

"Это то крыло, которое сегодня готово помогать нам в охране основных объектов. Это группа "Оплот", и они сегодня помогают обеспечивать безопасность в том числе и телеканала "Донбасс", - сказал губернатор.

"У них есть совместные (с ДНР – Ред.) действия, но есть и жесткие противоречия, что касается агрессивных, противоправных действий. Поэтому мы с ними нашил диалог, мы с ними договорились, что они нигде не будут участвовать в захватах", - добавил Тарута.

По его словам, уже сейчас "оплотовцы" помогают обеспечивать безопасность и жизнедеятельность Донецкого горсовета, ТРК "Донбасс" и телевышки.

Ранее "Главред" сообщал, что во вторник, 6 мая, в Донецке боевики готовились штурмовать одну из воинских частей Внутренних войск. Однако в "Оплоте" заявили, что они хотели взять под контроль воинскую часть, чтобы "не дать захватить" ее бойцам Нацгвардии.