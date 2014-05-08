В Одесской области на 9 Мая запретили иностранные флаги, в том числе российские

Председатель Одесской областной государственной администрации Игорь Палица запретил 9 мая во время демонстрации разворачивать иностранные флаги, в том числе, Российской Федерации.

Об этом Палица заявил журналистам после встречи с представителями политических сил региона, пишет УНИАН.



"Во время встречи с российскими дипломатами я предупредил и попросил, чтобы во время завтрашней демонстрации по случаю 9 Мая не было российских флагов. Завтра должны быть только флаги Украины и флаги, под которыми воевали наши ветераны. Их боевые знамена. Если в толпе будут российские флаги, то подойдут люди и очень вежливо попросят их убрать. Дома можете вешать, что хотите, а на улицы их выносить не надо", - сказал Палица.

Он добавил, что иностранных флагов в общественных местах быть не должно, что является нормальным для любой суверенной страны. Палица привел в пример Российскую Федерацию, где правоохранительные органы очень жестко реагируют на подобные проявления.



Отметим, что в Одессе 9 мая безопасность будут обеспечивать более 2 тыс. стражей порядка.