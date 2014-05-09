Заявления Путина: эксперт назвал три версии изменения тональности России

Есть три возможные версии причин изменения тональности заявлений президента РФ Владимира Путина, который в среду призвал сепаратистов отложить так называемый "референдум" на востоке Украины (они к нему, правда, не прислушались), и назвал президентские выборы в нашей стране движением в правильном направлении.

Такое мнение на чате в "Главреде" высказал глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

"Естественная реакция у всех думающих людей после этих слов Путина была такой: где же здесь подвох? Я не готов поставить диагноз смене настроений Путина. Озвучу лишь несколько возможных версий", - отметил он.

Первая версия, по словам эксперта, заключается в том, что санкции Запада против РФ начали действовать, и Путин "пытается их смягчить".

Вторая - "Путин реально увидел, что провести референдум в Луганской и Донецкой областях, хотя бы по крымскому образцу, сегодня невозможно, и просто решил не позориться, отложить это до "лучших времен", третья версия - заявления президента РФ "направлены на то, чтобы усыпить бдительность украинцев и западного мира, а подготовка к незаконному "референдуму" будет продолжаться".

В то же время, в заявлениях президента РФ Черненко увидел позитив.

"Какая из этих версий правильная, или, возможно, имеют место все три, я не знаю. Единственный позитив от этих заявлений я вижу в том, что в головах сепаратистов сейчас определенная дезориентация. Некоторые уже в отчаянии: "Владимир Владимирович, вы нас предали!" Все, что дезориентирует наших врагов, нам на руку", - добавил глава КИУ.

Больше о высказываниях российского президента читайте в статье "Главреда": Заявления Путина: что значит новая тактика Кремля.