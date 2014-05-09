Путин выступил на Дне Победы в Москве, вспомнил Севастополь и Днепр

В странах бывшего СССР проходят мероприятия, посвященные 69-й годовщине Дня Победы. В Москве на Красной площади прошел военный парад, на котором выступил президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что Россия всегда будет беречь "священную правду" о Победе в Великой Отечественной войне, достигнутой ценой миллионов жертв и страшных испытаний, и не допустит забвения героев, которые сохранили мир на планете.

"Победа ковалась на передовой и в тылу, добывалась в партизанских отрядах и подполье. Ее приближали мужество блокадного Ленинграда, отвага защитников Севастополя, доблесть тысяч бойцов, непреклонно стоявших на своих рубежах. В жестоких боях под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре определился исход всей Второй мировой войны", — сказал Путин.

"Именно наша страна гнала нацистов до их логова, добилась их полного и окончательного разгрома. Победила ценой миллионов жертв и страшных испытаний. Мы всегда будем беречь эту священную немеркнущую правду, не допустим предательства и забвения героев — всех, кто, не жалея себя, сохранил мир на планете", — сказал Путин.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня Путин намерен посетить Севастополь в оккупированном Крыму, где тоже пройдет военный парад. Западные СМИ уже назвали это провокацией.