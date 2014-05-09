Сепаратисты пытались сорвать митинг ко Дню Победы в Донецке: требовали гимн России

В Донецке сепаратисты попытались сорвать митинг в честь Дня Победы, требуя исполнить гимн России.

Об этом сообщает "Остров".

Отметим, что в Донецке городские власти организовали торжественный митинг в честь Дня Победы возле памятника "Твоим освободителям, Донбасс".

В ходе мероприятия на трибуну прорвались сторонники "Донецкой народной республики", которые напомнили, что на 11 мая запланирован "референдум" и выразили надежду, что следующее 9 мая пройдет без фашистов и "гимн будут играть наш".

Отметим, что в этом митинге принимали участие более тысячи человек, а оркестр МВД играл Гимн Украины.

Еще во время митинга сепаратисты пытались прорваться к микрофону, однако Донецкий городской голова Александр Лукьянченко и сотрудники городского совета сумели сдержать их натиск.

Один из активистов ДНР в камуфляже и с георгиевскими ленточками подбежал к оркестру и потребовал исполнить гимн России.

"Играй гимн России!", - кричал он, пытаясь ввязаться в драку.

Милиция, обеспечившая порядок на митинге, пресекла возможную потасовку.

Партийных знамен на митинге не было, но были знамена движения "Юго-восток" народного депутата Олега Царева.

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