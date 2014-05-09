Симоненко возложил цветы к мемориалу Вечного огня в Киеве

Несмотря на сложившуюся ситуацию в Украине, представители КПУ во главе с лидером Петром Симоненко возложили цветы у мемориала "Вечного огня" в Киеве.

Об этом сообщает Голос UA.

Возложение цветов состоялось в 10.00. Поддержать эту акцию пришли ветераны ВОВ, Cоюз советских офицеров и общественные организации.

Отметим, что корзину с цветами возложил сам лидер КПУ Симоненко вместе с председателем совета ветеранов Украины Цибенко.

Почтив минутой молчания память погибших, представители КПУ завершили акцию. Стоит отметить, что во время проведения акции никаких инцидентов или провокаций не происходило.

Напомним, ранее лидер КПУ Петр Симоненко поздравил с 9 мая ветеранов Великой Отечественной войны.

"9 мая мы отмечаем очередную годовщину Победы советского народа в страшной войне с фашистами. Уже седьмое десятилетие в наших сердцах не тускнеет, и не стареет светлая память о Великой Победе. Помнят о ней и седые ветераны, и дети войны, и большинство современной молодежи. Помнят, потому что сквозь пространство и время она наполняет особым смыслом и содержанием нашу историю, культуру, жизнь общества и каждого человека. Победа далась огромной ценой.. Низкий поклон вам, фронтовики, вдовы погибших, дети войны, труженики тыла. Вы спасли страну для нынешних и будущих поколений. Мы – ваши вечные должники. Компартия Украины, ее фракция в Верховной Раде, депутаты-коммунисты советов всех уровней в это непростое время продолжают борьбу за интересы трудового народа, историческую правду о вашем бессмертном Великом Подвиге", - сказал он.