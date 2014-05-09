ГПУ завела дело на Калетника и Олейника за фальсификацию голосования "законов 16 января"

Главное следственное управление Генпрокуратуры начало досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего первого вице-спикера Верховной Рады Игоря Калетника и регионала Владимира Олейника по факту фальсификации подсчета голосов во время голосования 16 января.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает УНИАН.

Сведения о событии внесено в ЕРДР по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Установлено, что во время проведения пленарного заседания под председательством Калетника, с нарушением процедуры рассмотрения и принятия законопроектов, без использования системы "Рада" состоялось голосование за пакет законов, которыми существенно ограничивались конституционные права и свободы граждан Украины.

При этом результаты голосования озвучивались председателем счетной комиссии Олейником без подсчета голосов народных депутатов и несмотря на отсутствие некоторых из них во время голосования в зале ВР.

В дальнейшем принятие указанных законопроектов и обнародование их в парламентских и правительственных СМИ привело к эскалации конфликта между гражданами Украины и работниками правоохранительных органов, что в результате привело к человеческим жертвам.

В рамках досудебного расследования проводятся первоочередные следственные действия.

Ранее "Главред" сообщал, что 16 января тогдашние провластные фракции "в ручном режиме" приняли ряд скандальных законов, которые ограничивали конституционные права и свободы граждан. В частности, ВР усилила ограничения на проведение массовых акций, амнистировала сотрудников спецподразделения "Беркут", которые избивали мирных демонстрантов, ввела ответственность за клевету и жестко регламентировала деятельность СМИ.

28 февраля Рада отменила эти репрессивные законы.