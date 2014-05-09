В центре Киева задержали вторую машину с грузом оружия

В центре столицы, возле Киево-Печерской Лавры, был задержан автомобиль с грузом оружия.
В центре столицы, возле Киево-Печерской лавры и Парка Славы, милиция обнаружила второй автомобиль, в котором перевозили огнестрельное оружие.
Об этом сообщает журналист Дмитрий Хилюк в своем Facebook.
По его словам, на улице Лаврской милиция задержала автомобиль "Ауди", в котором было обнаружено оружие, в частности, автоматы Калашникова.
В настоящий момент на месте происшествия работают эксперты-криминалисты: они фотографируют оружие и автомобиль. Задержанных возле машины не видно.
Как стало известно, техпаспорт на задержанный автомобиль выдан в Луганской области.
К автомобилю, где работали эксперты, подошел молодой человек приблизительно 25 лет и попытался взять в салоне сигареты, и внезапно бросился убегать, однако был задержан представителями Самообороны Майдана.
Милиция в конфликт не вмешивалась.
Мужчину повели в одно из помещений Киево-Печерской лавры для проведения допроса.
Напомним, сегодня утром на Площади Славы милиция задержали автомобиль, в котором перевозили оружие: пистолет, нож, а также комплект автомобильных номеров.