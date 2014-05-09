В Одессе чествовали ветеранов и подняли Знамя Победы: опубликованы фото

В Одессе несмотря на тревожную обстановку в городе и отмену большинства массовых мероприятий, горожане все-таки отмечают День Победы.

Одесситы утром пришли к памятнику Неизвестному матросу в парке Шевченко, чтобы почтить память погибших в Великую Отечественную войну, сообщает Думская.

По информации издания, народу на Аллее Славы собралось не меньше, чем в прошлые годы.

Новый губернатор Игорь Палица, поздравляя ветеранов, отметил, что война - это самое ужасное, что может произойти.

"Война — это когда сталкивают два народа лбами. Одному народу рассказывают, что где-то кто-то погибает и их нужно спасать, а второй народ защищается от того, кто приходит спасать. И только несколько человек знают, какие цели они преследуют. В Одессе и Одесской области нет людей, которые ненавидят кого-то, здесь есть люди с разной точкой зрения", - сказал он.

Также перед зданием одесской мэрии состоялась церемония торжественного поднятия копии Знамени Победы, пишет odessa.ua.



В церемонии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, руководство города, представители воинских частей, общественных и ветеранских организаций Одессы.

Копия Знамени Победы водружается на зданиях Города-героя Одессы в День Победы наряду с государственным флагом Украины и флагом города Одессы в целях увековечения народного подвига в Великой Отечественной войне, в ознаменование заслуг воинов и в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков.

Напомним, торжества по случаю Дня Победы прошли в Киеве, Харькове, Славянске, Донецке и других городах Украины.

фото:dumskaya.net