В боях на Донбассе рождаются армия, спецназ и Нацгвардия – Тымчук

Украина ведет необъявленную войну с Россией, однако в боях на Донбассе, где проходит спецоперация силовиков, рождается новый милицейский спецназ и Национальная гвардия.

Об этом координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"Мы вступили в необъявленную войну с Россией с "паркетной" пародией на армию и продажной милицией, насквозь коррумпированным генералитетом и не признающими ответственности командирами", - написал военный эксперт.

По его словам, сегодня в окопах вдоль наших восточных границ рождается новая украинская армия.

"Наши солдаты начинают верить в свое оружие и уже умеют его использовать. Они готовы к встрече с агрессором. В боях на Донбассе рождается новый милицейский спецназ и Национальная гвардия", - подчеркнул Тымчук.

На командных пунктах и в штабах места генералов-паразитов понемногу занимают люди, способные принимать решения и брать на себя ответственность. Люди, имеющие силу воли и любящие Украину, - заметил он.

"У нас, к сожалению, еще далеко не 1944 год. Но уже и не 1941-й. Мы за два месяца прошли путь от 22 июня 41-го до разгара Сталинградской битвы зимой 1943-го, когда начала рождаться та самая Армия Победы", - сравнил эксперт нынешние события с Великой Отечественной.

"Затем неминуемо будет наш 1945-й, и наше 9 мая, - считает Тымчук. - Наши деды верили, что воюют за свободу своего народа и своей страны, и они победили. Мы знаем, что воюем за свою свободу. Поэтому мы тоже победим. Иных вариантов нет".

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