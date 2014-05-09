Яценюк анонсировал всеукраинское обсуждение национального единства

Первое заседание всеукраинского круглого стола национального единства состоится в среду, 14 мая.

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк, передает УНИАН.

"Украина готова проводить общенациональный диалог. Круглый стол, который запланирован на следующей неделе на среду, является еще одним свидетельством того, что стране нужно единство, диалог и мир", – подчеркнул он.

Также Яценюк отметил, что мир в Украину придет тогда, когда Россия прекратит поддержку сепаратистов.

"Этот мир будет тогда, когда террористы не будут подогреваться Россией, которая 69 лет назад стояла с нами плечом к плечу. А сейчас с нами плечом к плечу стоит Германия, Великобритания и США", - заявил премьер.

Напомним, 8 мая, и.о. президента Украины Александр Турчинов и премьер-министр Яценюк заявили, что инициируют проведение всеукраинских круглых столов национального единства с участием представителей всех политических сил, гражданского общества, научных кругов.

В совместном обращении к соотечественникам в связи с напряженной ситуацией, которая продолжается в восточных регионах Украины, Яценюк и Турчинов отметили, что целью такого диалога является формирование национального консенсуса по ключевым для украинского общества проблемам.

Наработанные предложения с участием всех политических сил будут реализованы Верховной Радой Украины, в том числе через механизмы внесения изменений в Конституцию и законодательство Украины.