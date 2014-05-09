Бой в Мариуполе: силовики штурмуют УВД, террористы ведут шквальный огонь, опубликовано видео

В Мариуполе Донецкой области, где террористы штурмовали горУВД, сотрудники милиции и бойцы Нацгвардии пытаются отбить здание, захваченное боевиками.

"Представители ДНР захватили здание горуправления милиции. В настоящее время милиция и Национальная гвардия пытаются отбить здание", - сообщает пресс-службе Донецкой областной милиции.

"Здание УВД Мариуполя полностью блокировано по периметру нашими войсками и техникой, написал на своей странице в Facebook нардеп Олег Ляшко. - Террористы забаррикадировались внутри и отстреливаются. Приказ - живыми их никого не брать".

Чуть позже нардеп сообщил, что в Мариуполе горит здание УВД: "Террористы ведут шквальный огонь, наши им отвечают. Местные сепаратисты под руководством коммуниста Дейнеса помогают террористам, пытаются блокировать наши войска".

Внимание, ненормативная лексика

Ранее "Главред" сообщал, что во время боев в Мариуполе были убиты 8 террористов, однако местное управление здравоохранения подтвердило только сообщение о 2-х убитых и 8-ми раненых.

Фото: inforesist.org, видео: youtube.com