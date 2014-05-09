Рабинович: "Сделаю все, чтобы День Победы всегда был самым большим праздником в Украине!"

"Хочу извиниться перед ветеранами за всех политиков Украины… Мы так и не смогли сделать все, чтобы новости вновь не напоминали военные сводки, чтобы на улицах наших городов не гибли люди и не лилась кровь, чтобы мы не увязали в политических дрязгах, а строили счастливую и богатую жизнь для детей и внуков бойцов-победителей…"

Об этом заявил кандидат на пост Президента Украины, президент Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Рабинович, выступая перед ветеранами на открытии крупного фотопроекта Натальи Усик в честь Дня Победы в столичном центре искусств "М-17".

Вадим Рабинович призвал политиков "сделать жизнь подаривших нам Победу над фашизмом безопасной и спокойной, чтобы не отменять даже парады…"

Обращаясь к ветеранам, Вадим Рабинович пообещал: "Я не знаю, как закончатся выборы, да и так ли это важно… Было бы правильным не доверять снова строительство в нашем доме тем, кто уже не раз нас обманывал и оббирал, кто говорил много правильных слов, но на деле – воровал и лишал нас перспектив, доведя до жебраческого состояния умныйи работоспособный народ…Если я стану Президентом, я приложу все усилия, чтобы День Победы всегда был в Украине самым большим, главным праздником…Я всегда буду призывать и добиваться этого, где бы я ни был!"

Фотопроект Натальи Усик, презентованный в галерее "М-17", создан на основе исторических реконструкций эпизодов Великой Отечественной войны, регулярно проводимых на волонтерских началах в окрестностях Киева и области с участием общественных и молодежных объединений. Проект поддержан рядом меценатов.