Как в Мариуполе горел горсовет: опубликованы фото

В Мариуполе Донецкой области произошел пожар внутри здания горсовета, позже спасателям местного управления ГСЧС удалось его ликвидировать.

Об этом пишет 0629.com.ua.

"Пламя вначале появилось на первом этаже здания горсовета", - уточняет издание.

Позже его потушили спасатели.

Отмечается, что рядом со зданием находятся сепаратисты, вооруженные боевики и украинские силовики.

Периодически неподалеку горсовета раздаются выстрелы.

Кроме вышесказанного напомним, ранее в Мариуполе, где сепаратисты попытались заблокировать воинскую часть продолжают звучать выстрелы, от которых уже ранены 4 человека. Также есть данные об убитых среди боевиков.