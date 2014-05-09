Как в Мариуполе горел горсовет: опубликованы фото

Пожар ликвидировали спасатели.
Об этом пишет 0629.com.ua.
"Пламя вначале появилось на первом этаже здания горсовета", - уточняет издание.
Позже его потушили спасатели.
Отмечается, что рядом со зданием находятся сепаратисты, вооруженные боевики и украинские силовики.
Периодически неподалеку горсовета раздаются выстрелы.
Кроме вышесказанного напомним, ранее в Мариуполе, где сепаратисты попытались заблокировать воинскую часть продолжают звучать выстрелы, от которых уже ранены 4 человека. Также есть данные об убитых среди боевиков.