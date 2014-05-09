Бои в Мариуполе: террористы захватили БМП и стреляют по жилым домам

В Мариуполе Донецкой области, где террористы захватили горУВД, пророссийские боевики захватили один БМП и начали стрелять по жилым домам.

Об этом сообщают "Новости Донбасса" в микроблоге в Twitter.

По данным местных СМИ, боевики захватили даже не БМП, а целый танк. Это произошло на пересечении улиц Ленина и Торговой. В Ильичевскую больницу доставили 10 человек с огнестрельными ранениями, сообщает городское издание 0629.com.ua.

Ранее "Главред" сообщал, что здание УВД Мариуполя полностью блокировано по периметру нашими войсками и техникой. Террористы забаррикадировались внутри и отстреливаются. Однако украинские силовики получили приказ живыми их не брать. Уже убиты 8 человек.

Также напомним, что террористы ведут шквальный огонь, наши силовики им отвечают.

Фото: inforesist.org, @novostidnua, видео: youtube.com