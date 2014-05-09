В Мариуполе террористы убили троих милиционеров - СМИ

Сегодня в Мариуполе (Донецкая область) в результате перестрелки возле захваченного боевиками здания горуправления милиции погибли два человека, еще восемь получили ранения. В то же время очевидцы сообщают, что террористы убили трех милиционеров, среди них один - майор милиции.

О двух погибших пишет 0629.com.ua.

В то же время издание сообщает, что со стороны Агробазы в направлении Мариуполя проехали 14 танков, на броне одного из которых находились силовики с автоматами.

О погибших украинских силовиках сообщает INSIDER.

По данным издания, сегодня, 9 мая, силовики отбили атаку на здание управления МВД. Бойцы, которые выходили из управления МВД, сообщили, что внутри находится три трупа милиционеров. Один из них - майор.

Позже стало известно, что под зданием Мариупольского горсовета жители города строят баррикады.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе, где террористы захватили горУВД, пророссийские боевики захватили один БМП и начали стрелять по жилым домам.