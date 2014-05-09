В НАТО отреагировали на визит Путина в оккупированный Крым: это неприлично

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен отреагировал на визит президента России Владимира Путина в аннексированный Крым без приглашения украинских властей, назвав его неприлично.

Такую оценку действиям Путина генсек Альянса дал, отвечая на соответствующий вопрос, заданный в ходе его выступления в Таллине, передает Украинская правда, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

"С точки зрения международного права мы считаем Крым украинской территорией, и, насколько мне известно, украинские власти не приглашали Путина посетить Крым. В этой связи я думаю, что его визит в Украину является неприличным", - заявил Расмуссен.

Кроме вышесказанного напомним, что сегодня, 9 мая, президент России Владимир Путин прилетел в Севастополь на День Победы.

Отмечалось, что это первый визит главы российского государства на полуостров после оккупации Крыма. Путин примет участие в праздничных мероприятиях в Севастополе по случаю 69-й годовщины Победы и 70-летия освобождения города от фашистов.

Позже МИД Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным с Украиной посещением президентом России Владимиром Путиным временно оккупированных Крыма и Севастополя на празднование Дня Победы.