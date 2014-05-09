В Киев с официальным визитом прибыл генсек ОБСЕ

С двухдневным официальным визитом в Киев прибыл генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзанньер.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

С иностранным гостем уже встретился и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями относительно визита действующего председателя ОБСЕ, президента Швейцарии Дидье Буркгальтера в Москву 7 мая.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы расширения деятельности специальной мониторинговой миссии в Украине, а также пути привлечения ресурсов и экспертизы координатора проектов ОБСЕ в Украине и специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в реализации инициативы по проведению общенационального диалога по актуальным вопросам общественно-политической жизни.