В Донецке террористы пошли на штурм санатория с бойцами ВВ, те сдали оружие - СМИ

Боевики приехали к санаторию на "Камазах".
В Донецке больше сотни вооруженных боевиков окружили и начали штурмовать санаторий "Шахтерские зори" в Буденновском районе города. На его территории находились 120 солдат внутренних войск.
Об этом пишут "Новости Донбасса".
"Через несколько минут боя солдаты внутренних войск сдали оружие, погрузились в автобусы и уехали", - добавляет издание.
По данным журналистов, боевики приехали к санаторию на "Камазах".
Отмечалось, что вооруженные террористы продолжают прибывать. Слышны автоматные очереди. У некоторых террористов в руках гранатометы. Большинство вооружены ружьями.
Они подожгли несколько покрышек.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе Донецкой области группой террористов около 60 человек, вооруженных автоматическим оружием, была предпринята атака на горотдел милиции.
Видео: youtube.com