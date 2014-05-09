В Донецке террористы пошли на штурм санатория с бойцами ВВ, те сдали оружие - СМИ

В Донецке больше сотни вооруженных боевиков окружили и начали штурмовать санаторий "Шахтерские зори" в Буденновском районе города. На его территории находились 120 солдат внутренних войск.

Об этом пишут "Новости Донбасса".

"Через несколько минут боя солдаты внутренних войск сдали оружие, погрузились в автобусы и уехали", - добавляет издание.

По данным журналистов, боевики приехали к санаторию на "Камазах".

Отмечалось, что вооруженные террористы продолжают прибывать. Слышны автоматные очереди. У некоторых террористов в руках гранатометы. Большинство вооружены ружьями.

Они подожгли несколько покрышек.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе Донецкой области группой террористов около 60 человек, вооруженных автоматическим оружием, была предпринята атака на горотдел милиции.

Видео: youtube.com