Россия провоцирует жертвы и может ввести войска в Украину каждый день - Парубий

Российские войска могут войти в Украину "каждый день и каждую ночь".

Об этом заявил секретарь СНБО Андрей Парубий в интервью "5 каналу". Так политик ответил на вопрос, существует ли вероятность введения в Украину так называемых "миротворческих войск", пишет УНИАН.

Парубий отметил, что украинская сторона подробно изучает те методы войны, которые использует Россия, - когда армия, в первую очередь, используется, как способ запугивания, сдерживания и демонстрации силы. "Но также мы осознаем, что каждый день и каждую ночь их войска могут войти на территорию Украины, и это правда", - сказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

"Более того, по тем данным, которые мы имеем, и они также поражают своей циничностью, они говорят, что войска будут введены после того, как число убитых превысит тысячу человек", - сказал он.

"Они провоцируют ситуацию для того, чтобы выйти на такое количество погибших, и вот, мол, после того, мы сможем вводить свои войска. И, конечно, они не останавливаются перед смертями, и, конечно, они провоцируют эту вещь",- сказал секретарь СНБО.

Вместе с тем, он подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное, чтобы не допустить смертей среди гражданского населения. Однако, по его словам, украинским военным очень сложно: "Сейчас некоторые блокпосты, которые стоят в Славянске, стоят просто между жилых домов. Некоторые огневые точки снайперов-террористов расположены в жилых многоэтажных домах. Какой уровень цинизма должен быть у тех людей?" - спросил политик.

Он считает, что борьба с терроризмом эффективна, когда идет борьба с центром, откуда этот терроризм финансируется и координируется. "Где сегодня происходит финансирование и координация террористов, действующих на территории Украины? А оно происходит в Кремле", - констатировал Парубий и добавил: "Поэтому мы говорим всем нашим партнерам, что решение этого кризиса возможно тогда, когда мы все вместе сможем остановить координацию и финансирование террористов, когда мы все сможем совместно остановить Путина, потому что там ключевой центр, а здесь - то, что мы видим в Украине, - это только следствие, это только исполнители тех приказов, которые идут оттуда".

Напомним, Путин несколько дней назад заявлял, что Россия отвела свои войска от границ Украины.

Эту информацию опровергли украинские военные эксперты, а также НАТО и Пентагон.

В то же время, военный эксперт Николай Сунгуровский на чате в "Главреде" оценил вероятность вторжения российских войск в Украину, как невысокую.