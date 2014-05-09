Нацгвардия опровергает штурм боевиками санатория в Донецке: силовики оружия не сложили

Информация о том, что в Донецке вооруженные активисты штурмовали санаторий "Шахтерские зори", в котором находились военнослужащие Нацгвардии, и о том, что солдаты сложили оружие, не соответствует действительности.

Об этом сообщили в пресс-службе Внутренних войск Украины.

"На территории санатория "Шахтерские зори" в Буденновском районе города Донецка военнослужащие Национальной гвардии не проживают", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее СМИ писали, что в Донецке больше сотни вооруженных боевиков окружили и начали штурмовать санаторий "Шахтерские зори" в Буденновском районе города.

Тогда же отмечалось, что на территории санатория находились 120 солдат внутренних войск, которые спустя несколько минут после штурма сложили оружие и уехали.

Кроме вышесказанного напомним, что сегодня, 9 мая, в Мариуполе Донецкой области прошли бои между силовиками и террористами.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 20:00 в боях в Мариуполе погибли семь человек, 39 госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Больше о боях в Мариуполе читайте в спецтеме "Главреда".