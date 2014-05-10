Власть готова амнистировать сложивших оружие сепаратистов - Турчинов

Власти Украины готовы амнистировать тех сепаратистов на востоке страны, которые сложили оружие и не совершали убийств.

Об этом заявил в эфире программы "Шустер live" и.о. президента Александр Турчинов, пишет русская служба ВВС.

"Те, кто убивал и пытал, безусловно, будут отвечать перед законом", - сказал политик

По словам Турчинова, антитеррористическая операция проводится не очень быстро, поскольку войска не могут нападать на "людей, прикрывающих террористов".

Политик пригрозил творящим насилие сепаратистам "международным и Божьим" судами.

Напомним, ранее политик назвал одной из главных проблем антитеррористической операции в Донецкой области является то, что часть местного населения поддерживает пророссийских экстремистов.

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