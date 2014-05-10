Нацгвардия покинула Мариуполь: силовики не хотят провоцировать мирных жителей

10 мая утром в Мариуполе Донецкой области служащих Национальной гвардии решили вывести из эпицентра событий, чтобы не провоцировать мирных жителей.

Как сообщили в пресс-службе Нацгвардии сообщили, что по состоянию на сегодняшнее утро обстановка в городе остается стабильно напряженной. Именно поэтому бойцов решили вывести из эпицентра событий, чтобы не провоцировать местных жителей, пишет УНИАН.

"Действия злоумышленников прежде всего направлены на срыв проведения президентских выборов в государстве. Командование Национальной гвардии Украины и личный состав делают все возможное, чтобы стабилизировать обстановку в городе", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе ведомства напомнили, что вчера во время столкновений в Мариуполе погиб один военный, а еще четыре получили огнестрельные ранения.

Как известно, в ходе антитеррористической операции в Мариуполе семь человек погибли, еще 39 получили ранения и доставлены в больницы.



Больше подробностей о ходе АТО и ситуации в Мариуполе смотрите в спецтеме "Главреда".