Тымчук рассказал о саботаже и предательстве милиции на востоке Украины

В Восточной Украине саботаж и предательство в рядах милиции имеет глобальный масштаб, однако руководство силовиков наконец начало демонстрировать способность оперативно принимать решения.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Слабым звеном в силах, противостоящих террористам, остаются местные правоохранители. Саботаж и предательство в их рядах имеет глобальный масштаб. Это одна из самых актуальных проблем, очевидных путей решения которой на данный момент нет. Изучение ситуации в регионе в целом (и, в первую очередь, в Донецке) показало, что остаются большие вопросы к местной милиции. К сожалению, в большей своей части местные правоохранители - саботажники и предатели, живущие за счет народа, интересы которого они совершенно открыто предают. Данные "правоохранители" являются серьезным ресурсом для экстремистских сил", - считает он.

"Вчерашние события в Мариуполе показали, что действия силовиков, наконец, входят в русло адекватной реакции на происходящие события. Руководство силовиков, задействованных в АТО, демонстрирует способность оперативно принимать решения и отдавать соответствующие тактической обстановке приказы. Личный состав переступает через психологический барьер применения оружия в случаях вооруженного противостояния террористам (исходя из интересов силовых ведомств, мы ранее не упоминали об этой проблеме, хотя она являлась одной из наиболее вопиющих в ходе АТО)", - пишет он.

Тымчук также отметил эффективность Национальной гвардии и, в особенности, спецназа ВВ.

"На сегодня это единственное формирование, к действиям которого вопросов практически не возникает", - отметил он.

По его словам, также впечатлила эффективность действий добровольческих подразделений - особенно батальона территориальной обороны "Днепр", сформированного из добровольцев Днепропетровской области и прибывшего в Мариуполь 8 мая.

Тымчук уверен, что в случае продолжения службы в рядах МВД Украины такие предатели представляют собой огромную угрозу для интересов страны.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявлял, что милиция в Одессе действовала безобразно.

"Милиция в Одессе действовала безобразно, возможно, преступно. Все руководство одесского главка освобождено от должностей. Ведется расследование по их деятельности. Никакого стыдливого прикрытия "чести мундира" не будет..."- сказал он.