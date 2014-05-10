В центре Харькова нашли сумку с "коктейлями Молотова": опубликованы фото

21 бутылку с "коктейлями Молотова" нашли в обычной хозяйственной сумке.
Как сообщает пресс-служба МВД, сегодня во время патрулирования внимание сотрудника патрульно-постовой службы привлек фрагмент ткани, прикопанный в земле. При более детальном рассмотрении оказалось, что это хозяйственная сумка с 21-й бутылкой, внешне похожей на "коктейли Молотова". Сотрудники милиции изъяли бутылки и другие вещественные доказательства.
Данный факт внесены в журнал единого учета об уголовных правонарушениях и других событиях. Ведется проверка.
Напомним, 9 мая в СБУ сообщили, что силовики задержали трех людей, подозреваемых в участии в массовых беспорядках во время захвата Харьковской ОГА 1 марта.