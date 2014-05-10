Сепаратисты рассказывают, что Россия введет "миротворцев" в Украину - Тымчук

10 мая 2014, 14:52

Сепаратисты ведут активную работу в Луганской и Донецкой областях, призывая местных жителей прийти на "референдум".

9 мая в Мариуполе, иллюстрация

В Луганской и Донецкой областях пророссийские экстремисты ведут усиленную агитацию среди населения, чтобы принудить к участию в "референдуме" и обеспечить раскол Украины.

Об этом сообщил Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Главным аргументом для убеждения сепаратисты приводят домыслы, что при проведении "референдума" Россия сможет ввести на территорию Украины "миротворческие войска", что позволит стабилизировать ситуацию в регионе", - утверждает эксперт.

При этом "о том, что именно Россия разжигает огонь гражданской войны в Украине, и именно действия самих сепаратистов дестабилизируют ситуацию в регионе, умалчивается".

В то же время эксперт отмечает и тезисы, которые звучат из России – о возможности введения "миротворцев".

"Одновременно мы отмечаем, что на протяжении последней недели российское так называемое "экспертное сообщество" (например, финансируемые "Газпромом" московский Фонд стратегической культуры, Академия геополитических проблем, Центр стратегической конъюнктуры и пр.) усиленно продвигает тезисы о необходимости проведения Россией "миротворческой операции" на территории Украины.

Главный тезис при этом состоит в том, что "миротворческая операция" должна проводиться Россией без получения согласия со стороны ООН, что якобы позволит Западу "перехватить инициативу" и ввести в Украину свои войска, получив мандат ООН. Хотя, как известно, абсолютно неоправданное членство России как инициатора агрессии в Совбезе ООН не позволяет этой международной организации прилагать какие то ни было усилия по урегулированию кризиса в Украине. Включая проведение миротворческой операции силами третьих сторон", - сообщил Тымчук.

"Теоретически для проведения "миротворческой операции" у Путина есть два варианта – проводить ее под эгидой ШОС или ОДКБ.

Первый вариант отпадает изначальной, поскольку Китай, как член ШОС, явно не согласится на эту глобальную авантюру.

Что касается карманного союза Москвы под названием ОДКБ, то Путин, как известно, в настоящее время проводит усиленную обработку президентов стран-сателлитов. Стоит хотя бы вспомнить недавнее проведение учений ВС РФ с отработкой вопросов применения ядерного оружия под личным руководством Путина, с приглашением президентов Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана",  - подчеркнул эксперт.

Также Тымчук отметил, что "президент Беларуси Лукашенко, ранее не поддерживавший агрессию против Украины, вдруг по непонятным причинам резко сменил риторику. Эта смена позиции удивительным образом совпала с сообщением о готовности России предоставить Беларуси кредит на пополнение золотовалютных резервов в размере 2 млрд долларов.

В то же время, ОДКБ не имеет никаких правовых оснований для проведения "миротворческой операции" в Украине. Статья 3 Соглашения о миротворческой деятельности ОДКБ предусматривает, что эта организация может проводить операции на основе собственных решений только на территории стран-членов ОДКБ. В случае со странами, не входящими в ОДКБ (а Украина не входит в эту структуру), должно иметь место решение Совбеза ООН.

Это означает, что любая попытка России ввести войска в Украину под какими бы то ни было предлогами, самостоятельно или в "союзничестве" со своими сателлитами, будет означать прямую военную агрессию против суверенной Украины. А точнее – второй этап агрессии, после Крыма", - резюмировал он.

Больше о событиях в Мариуполе, ходе АТО и провокациях сепаратистов смотрите в спецтеме "Главреда".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс Россия Донецк миротворцы Луганск референдум
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять