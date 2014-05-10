Сепаратисты рассказывают, что Россия введет "миротворцев" в Украину - Тымчук

В Луганской и Донецкой областях пророссийские экстремисты ведут усиленную агитацию среди населения, чтобы принудить к участию в "референдуме" и обеспечить раскол Украины.

Об этом сообщил Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Главным аргументом для убеждения сепаратисты приводят домыслы, что при проведении "референдума" Россия сможет ввести на территорию Украины "миротворческие войска", что позволит стабилизировать ситуацию в регионе", - утверждает эксперт.

При этом "о том, что именно Россия разжигает огонь гражданской войны в Украине, и именно действия самих сепаратистов дестабилизируют ситуацию в регионе, умалчивается".

В то же время эксперт отмечает и тезисы, которые звучат из России – о возможности введения "миротворцев".

"Одновременно мы отмечаем, что на протяжении последней недели российское так называемое "экспертное сообщество" (например, финансируемые "Газпромом" московский Фонд стратегической культуры, Академия геополитических проблем, Центр стратегической конъюнктуры и пр.) усиленно продвигает тезисы о необходимости проведения Россией "миротворческой операции" на территории Украины.

Главный тезис при этом состоит в том, что "миротворческая операция" должна проводиться Россией без получения согласия со стороны ООН, что якобы позволит Западу "перехватить инициативу" и ввести в Украину свои войска, получив мандат ООН. Хотя, как известно, абсолютно неоправданное членство России как инициатора агрессии в Совбезе ООН не позволяет этой международной организации прилагать какие то ни было усилия по урегулированию кризиса в Украине. Включая проведение миротворческой операции силами третьих сторон", - сообщил Тымчук.

"Теоретически для проведения "миротворческой операции" у Путина есть два варианта – проводить ее под эгидой ШОС или ОДКБ.

Первый вариант отпадает изначальной, поскольку Китай, как член ШОС, явно не согласится на эту глобальную авантюру.

Что касается карманного союза Москвы под названием ОДКБ, то Путин, как известно, в настоящее время проводит усиленную обработку президентов стран-сателлитов. Стоит хотя бы вспомнить недавнее проведение учений ВС РФ с отработкой вопросов применения ядерного оружия под личным руководством Путина, с приглашением президентов Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана", - подчеркнул эксперт.

Также Тымчук отметил, что "президент Беларуси Лукашенко, ранее не поддерживавший агрессию против Украины, вдруг по непонятным причинам резко сменил риторику. Эта смена позиции удивительным образом совпала с сообщением о готовности России предоставить Беларуси кредит на пополнение золотовалютных резервов в размере 2 млрд долларов.

В то же время, ОДКБ не имеет никаких правовых оснований для проведения "миротворческой операции" в Украине. Статья 3 Соглашения о миротворческой деятельности ОДКБ предусматривает, что эта организация может проводить операции на основе собственных решений только на территории стран-членов ОДКБ. В случае со странами, не входящими в ОДКБ (а Украина не входит в эту структуру), должно иметь место решение Совбеза ООН.

Это означает, что любая попытка России ввести войска в Украину под какими бы то ни было предлогами, самостоятельно или в "союзничестве" со своими сателлитами, будет означать прямую военную агрессию против суверенной Украины. А точнее – второй этап агрессии, после Крыма", - резюмировал он.

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