Беспорядки в Мариуполе: опубликованы новые фото и видео

10 мая утром под горсоветом Мариуполя продолжались беспорядки.

Об этом сообщил народный депутат Олег Ляшко, пишет 0629.com.ua

"Под горсоветом Мариуполя продолжаются беспорядки. Диверсанты подогнали к частично сгоревшего здания захвачен в украинских военных БРДМ. Но БРДМ заклинило. "Ватники" не додумались ни к чему лучше, чем как ... поджечь его. Теперь горящий БРДМ сам по себе стреляет боекомплектами на территории пророссийского митинга", - написал он.

Пожарные потушили горящую машину.

видео: Graham Phillips