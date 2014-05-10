В Мариуполе горят воинская часть и прокуратура: опубликованы фото и видео

В Мариуполе горит воинская часть Нацгвардии на проспекте Нахимова и здание городской прокуратуры.

Об этом со ссылкой на очевидцев передает 0629.

Причины возгорания пока неизвестны, также нет информации о пострадавших.

Также местные жители сообщают о пожаре в городской прокуратуре: очевидцы рассказали, что ее здание, расположенное напротив крупного супермаркета, охвачено огнем.

При этом официального подтверждения пожара в прокуратуре пока не было.

Как сообщал "Главред", вчера, 9 мая, воинскую часть спешно покинули бойцы Нацгвардии, а сегодня в ней орудовали мародеры, которые разграбили территорию и угнали БТР.

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