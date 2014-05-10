Задержанные под Славянском террористы с "бюллетенями": опубликованы фото и видео

Опубликованы фото задержанных под Славянском террористов с "использованными" бюллетенями.
Напомним, как сообщал "Главред", сегодня на Донбассе был задержан автомобиль, в котором трое мужчин перевозили оружие, продукты и бюллетени сепаратистского "референдума".
Примечательно, что все бланки были использованы - на каждом стояла галочка в графе "Да".
Кроме ящиков с бюллетенями, у задержанных были изъяты автомат Калашникова, два пистолета Макарова и два приспособления для отстрела резиновых и пневматических пуль. Также изъято 60 патронов к АК и 24 патрона к пистолету Макарова.
Фото и видео: "Обозреватель"