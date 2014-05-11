В Славянске террористы с тяжелым оружием пошли на штурм телебашни, которую охраняют украинские силовики. Применяется тяжелое оружие, работают снайперы.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники, которые получили информацию от бойцов Нацгвардии, охраняющих телебашню.

"Там ​​идет бой. Их обстреливают из ПТУРС и пулеметов. Кроме того, работают снайперы, которые стреляют разрывными пулями", - сказал собеседник издания.

"Бой тяжелый, начался где-то 10-15 минут назад. Больше пока никаких подробностей нет", - добавил он.

О выстрелах и взрывах в районе Славянска сообщают и журналисты, которые работают на местах.

Так, по данным Василия Максимова, бой идет в районе поселка Андреевка.

"Судя по звуку, бой идет в районе вокзала/Андреевки. Есть периоды затишья 3-5 минут. Потом опять. Сейчас пулемет, крупный калибр работает", - написал он в своем Твиттере.

Позже он же написал о затишье. О прекращении стрельбы написалои и другие очевидцы из Славянска.

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