На Донбассе террористы взяли в заложники и угрожают убить родителей активиста "Свободы"

В Макеевке Донецкой области пророссийские террористы похитили родителей активиста ВО "Свобода", 18-летнего Юрия Бенедюка, который ранее выехал за пределы области.

Об этом сообщили активисты донецкого Евромайдана, пишет "Остров".

По их словам, в пятницу, 9 мая, в с. Буроз (пос. Ханжонково г. Макеевки) в квартиру родителей Юрия Бенедюка - супругов Елены Бенедюк и Юрия Мясоеда - ворвались сотрудники милиции в сопровождении нескольких вооруженных боевиков так называемой Донецкой народной республики с битами. Не предъявив никаких документов, нападавшие забрали Юрия Мясоеда, обвинив в том, что тот якобы буянил в нетрезвом виде.

Вечером 10 мая вооруженные боевики приехали в с. Калиново г. Макеевки, где прописан и проживает Бенедюк. В доме находились мать Юрия Елена Бенедюк и другие родственники. Боевики позвонили Юрию и выдвинули ультиматум: он должен вернуться в область, а пока они забирают как заложницу его мать.

Вскоре Юрию Бенедюку с неизвестного номера позвонил мужчина, назвавшийся Иваном, и под угрозой убийства родителей потребовал от сына приехать в Донецк 11 мая и сдаться.

Активисты сообщили, что с момента похищения Юрия Мясоеда и Елены Бенедюк связь с ними потеряна.

Больше о последних провокациях пророссийских экстремистов и ситуации на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".