На Донбассе началось сразу четыре "референдума"

Сегодня 11 мая, в Донецкой области начались сразу четыре опроса граждан, все они имеют неофициальный статус, однако их организаторы утверждают, что проводят "референдумы".

Об этом пишут "Новости Донбасса".

Первый опрос проводит незарегистрированная общественная организация "Донецкая республика", во время которого у граждан Украины будут спрашивать, хотят ли они независимости так называемой "Донецкой народной республики".

Накануне данного опроса директора общеобразовательных учреждений Донецкой области сообщали журналистам, что их заставляют под угрозой смерти организовать избирательные участки в помещениях школ, там же где открыты избирательные комиссии выборов президента, запланированные на 25 мая.

Второй опрос проводит инициативная группа граждан и он называется "За мир, порядок и единство". По задумке инициативной группы, жители территориальных громад Донецкой и Луганской областей выскажут свое мнение относительно возможного изменения административно-территориального устройства государства с последующим включением данных громад в состав Днепропетровской области.

Третий опрос будет посвящен сохранению целостности Украины. Четвертый опрос о том, не желают ли жители Донецка присоединиться к Великобритании так как основателем города Донецк является британский предприниматель Джон Юз. Город первоначально назывался Юзовка.

"Данные два опроса граждан проходят в специальных палатках, установленных в разных местах Донецкой области. Все четыре опроса не имеют юридической силы и не представляют мнение большинства жителей Донецкой области", - добавляет издание.

Кроме вышесказанного напомним, ранее председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Ранко Кривокапич призвал сепаратистов в Донецкой и Луганской областях отменить так называемые "референдумы о независимости", запланированные на 11 мая.

Видео: youtube.com