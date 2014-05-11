В "Свободе" заявили, что на Донбассе боевики убили двоих людей за лозунг "Слава Украине!"

В ВО "Свобода" сообщили, что в городе Брянка (Луганская область) возле блокпоста пьяные боевики расстреляли четырех молодых людей за то, что они между собой поздоровались лозунгом "Слава Украине!". Двое из них погибли.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганской облорганизации ВО "Свобода".

''Двое молодых людей, которым было 22 и 24 года, от полученных ранений погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии в больнице'', - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Константиновка Донецкой области на блокпосту боевики застрелили православного священника.

Обратим внимание, что ранее власти Украины объявили о начале проведения антитеррористической операции на востоке страны, которую поддержало мировое сообщество, а Россия резко осудила.

Больше о спецоперации в Славянске и АТО читайте в спецтеме "Главреда".