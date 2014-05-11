"Референдум" на Донбассе: власть говорит о нулевой явке, СМИ - о пенсионерах, которые хотят к Путину

На так называемом "референдуме о независимости", организованном сепаратистами, в Донецке голосуют в основном пенсионеры.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на своего корреспондента. По данным агентства, в некоторые школы, открытые для голосования в разных районах Донецка, пришли люди преклонного возраста, которые не скрывают своей ностальгии по Советскому Союзу и поэтому ратуют за самопровозглашенную "Донецкую народную республику".

Одна из пожилых женщин поделилась: "Если мы сейчас проголосуем за "Донецкую республику", нас потом заберет к себе Путин и добавит пенсии. Я слышала, что в Крыму сейчас очень большие пенсии".

На самих участках бюллетень выдают просто после предъявления паспорта с донецкой пропиской, никакого разграничения по избирательным округам нет.

На прозрачных урнах для голосования герб Украины заклеен символикой "Донецкой народной республики". "Порядок" на участках обеспечивают люди с автоматами.

В то же время, и.о. главы Администрации Президента Сергей Пашинский на брифинге заявил, что явка на так называемый "референдум", по сути, нулевая. В частности, в Мариуполе из 100 избирательных участков работает только 4, что собрало очереди и создает впечатление о высокой явке.

"На 2/3 территории Донецкой и Луганской областей вообще никакого референдума даже и приблизительно нет. А в некоторых больших городах, которые находятся под контролем террористов на сегодняшний день, это, по сути мини-митинги, которые фиксируется бюллетенями, распечатанными на принтере. Явка по всей области нулевая, это если говорить формально. Ну а неформально, например, в Мариуполе, где должно быть минимум 100 участков, функционирует 4", - цитрует чиновника "Остров".

"Для того, чтобы провести референдум такого масштаба на территории, где проживает около 3 миллионов людей, нужно открыть тысячи участков, нужно организовать работу комиссии... Это все, конечно, не сделано", - отметил Пашинский.

Также он сообщил, что сегодня в этих областях работают съемочные группы, которые вскоре предоставят кадры незаконности этого референдума.

Напомним, ранее на так называемом "референдуме" сепаратистов были зафиксированы многочисленные нарушения, в частности, голосование за нескольких человек.