В АП удивились призывам Ахметова остановить АТО: пригрозили "кадровыми выводами"

В Администрации Президента удивились призывам Рината Ахметова к прекращению антитеррористической операции на Донбассе и пообещали сделать выводы из заявления, в том числе, и ''кадровые''.

Об этом на брифинге заявил и.о. главы АП Сергей Пашинский, комментируя требование компании Ахметова о прекращении АТО на Донбассе, пишет Украинская правда.

''Мы удивлены заявлением "Метинвеста", а мы понимаем - что это заявление Ахметова (он владелец компании - ред.), который выступал за единую Украину и по рекомендации которого был назначен председатель Донецкой ОГА (Сергей Тарута - ред.)… Мы будем делать, в том числе, и кадровые выводы из этих заявлений'', - добавил Пашинский.

По его словам, власть не собирается прекращать АТО, поскольку не хочет допустить распространения сепаратизма.

''Мы прекрасно понимаем, что это требование (прекратить АТО на Донбассе - ред.) не только не урегулирует ситуацию на Донетчине, но и распространит эту "заразу" на территорию всей Украины. Я заявляю, что мы не допустим расползания сепаратистов и террористов на территории других областей", - сообщил он.

Также Пашинский добавил, что в этом есть ''стратегический план наших врагов''.

И.о. главы АП подчеркнул, что активная стадия АТО проходит в Славянске, Краматорске и Красном Лимане, но никаких подробностей о ней не сообщил.

Ранее сегодня стало известно, что Группа "Метинвест" (контрольный пакет акций которой принадлежит СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова) призвала официальный Киев отказаться от масштабных боев в городах Донбасса и заявила о создании народной дружины из числа работников металлургических комбинатов.

Кроме вышесказанного напомним, 10 мая утром в Мариуполе Донецкой области служащих Национальной гвардии решили вывести из эпицентра событий, чтобы не провоцировать мирных жителей.

Как известно, в ходе антитеррористической операции в Мариуполе семь человек погибли, еще 39 получили ранения и доставлены в больницы.

Больше подробностей о ходе АТО и ситуации в Мариуполе смотрите в спецтеме "Главреда".