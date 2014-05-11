"Референдум" в Мариуполе: самодельные бюллетени и голосование на улице, опубликованы фото

В Мариуполе Донецкой, где сепаратисты т.наз. "Донецкой народной республики" поводят "референдум" о статусе области, голосование проходит улице, где поставили столы и выдают бюллетени.

Об этом сообщает городское издание 0629.com.ua.

Жители города подходят к столику с номером школы, в которой они голосовали на обычных выборах, и отдают члену комиссии свой паспорт.

Сообщается, что представитель ДНР вносит данные голосующего в какой-то список, житель ставит на листке свою роспись, после чего получает "бюллетень".

Как пишет издание, "бюллетени" распечатаны на лазерном принтере, без подписей и печатей. В них всего один вопрос - поддерживаете ли вы суверенную Донецкую республику? Вариантов ответов два - да или нет.

Голосование происходит прямо на месте - за столиком, где выдаются бюллетени. После этого жители бросают "бюллетень" в урну для голосования. Она опечатала скотчем и листком, на котором стоит подпись неизвестно кого.

Ранее "Главред" сообщал, что лидеры боевиков, которые отвечают за проведение "референдума" на Донбассе заявили, что в его ходе в Луганской области до 12 часов якобы "проголосовали" 65% избирателей, а в Донецкой области на 11:20 явка достигла 30%.

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