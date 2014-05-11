Бои на Донбассе: террористы бьют из гранатометов и врут, что у силовиков установки "Град"

В районах проведения антитеррористической операции на Донбассе террористы усиленно распространяют среди местного населения слухи о том, что украинские силовики готовятся применить "тактику выжженной земли".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По его данным, боевики утверждают, что под Славянск и Краматорск перебрасывают реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". А ранее террористы в Славянске утверждали, что по их позициям работала артиллерия украинских Вооруженных сил.

По данным "Информсопротивления", слухи и утверждения не имеют ничего общего с реальностью. В районе АТО со стороны силовиков не отмечается ни присутствие, ни тем более использование ствольной или реактивной артиллерии.

Единственные, кто использовал в нынешних столкновениях артиллерию (минометы) – это сами террористы. Сегодня ночью и утром ими была с помощью минометов обстреляна телевышка в Славянске, рассказал военный эксперт.

Украинские силовики в зоне АТО применяют исключительно системы вооружений, обеспечивающие "точечное" поражение вооруженных террористов, подчеркнул Тымчук.