АТО на Донбассе: cиловики изъяли сотни поддельных "бюллетеней"

Сегодня, 11 мая, в Донецкой области в ходе АТО украинские силовики задержали двух граждан Украины с 800 заполненными "бюллетенями" для сепаратистского "референдума", который проходит на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

"В ходе проведения антитеррористической операции на блокпосту в районе города Новоазовск военнослужащие… задержали двух граждан Украины. В легковом автомобиле задержанных обнаружили около 800 заполненных "бюллетеней" с результатами голосования", - заявили силовики.

Также они отметили, что задержанных передали сотрудникам СБУ.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее на Донбассе силовиками был задержан автомобиль, в котором трое мужчин перевозили оружие, продукты и 100 тыс. подделанных бюллетеней для сепаратистского "референдума".

Ранее СМИ писали, что так называемый сепаратистский "референдум о независимости" в Донецкой и Луганской областях проходит с огромным числом нарушений.

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