В МВД рассказали о последних результатах АТО и уничтоженных блокпостах террористов

В результате активных действий в рамках антитеррористической операции на востоке Украины уничтожен ряд блокпостов пророссийских экстремистов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"Сегодняшние активные действия сил антитеррористической операции в районе Славянска, Краматорска и Красного Лимана Донецкой области были плановыми", - отмечается в сообщении.

По данным милиции, в результате действий силовиков "уничтожены все блокпосты террористов на подступах к Красному Лиману, блокпост непосредственно в городской черте Славянска – в районе комбикормового завода, где проходил сегодня скоротечный бой".

"Также уничтожен блокпост террористов в районе Андреевки возле Краматорска. Потерь с нашей стороны нет. Потерь среди мирного населения нет. Потери среди террористов устанавливаются", - отметили в МВД.

"Отдельно стоит отметить ночной обстрел позиций украинских силовиков в районе телевышки (в Славянске - ред.). Обстрел проводили боевики, применяя миномет. Было сделано восемь выстрелов из миномета, под прикрытием жилых домов. В результате перестрелки атака на телевышку не удалась. Двое бойцов с нашей стороны легко ранены (контузия и легкие осколочные ранения)", - добавили в министерстве.

Напомним, ранее об активных действиях в рамках АТО заявил и.о. главы Администрации Президента Сергей Пашинский.