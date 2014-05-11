"Референдум" на Донбассе: российские СМИ пишут о "высокой явке", местные - аншлага не увидели

В Донецкой и Луганской областях проходит незаконный "референдум", организованный местными сепаратистами. Российские СМИ уже заявили о небывало высокой активности голосующих.

На Луганщине на 16.00 явка якобы составила более 78%, о чем со ссылкой на пресс-секретаря "Армии юго-востока" Василия Никитина сообщает РИА Новости.

По его словам, явка в городе Луганске на это же время превысила 75%.

В Донецкой области явка голосующих на "референдуме" о статусе региона на 16.00 якобы составила 69,21%. Самозваный глава ЦИКа "Донецкой народной республики" Роман Лягин заявил, что проголосовали 2 млн 298 тыс. 842 избирателя.

В то же время местные СМИ пишут, что массовой активности в середине дня в Донецке на участках "референдума" уже не наблюдалось.

Небольшую очередь из десятка человек можно было увидеть только возле "второго специального избирательного участка" в палатке на Октябрьской площади перед захваченной Донецкой ОГА, сообщает ОстроВ.

Пройдя по нескольким избирательным участкам в Ворошиловском и Киевском районах, журналисты по данным на 12-13 часов не зафиксировали очередей.

Также сообщается, что вооруженная охрана была не на всех участках. На некоторых - только крепкие парни в камуфляже и с ленточкой.

Ранее "Главред" сообщал, что украинские силовики перехватили 10 тыс. бюллетеней, подготовленных для вброса – после вопроса о поддержке независимости ДНР в них были поставлены отметки напротив "Да".